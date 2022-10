Loizzo: “si al rigassificatore di Gioia Tauro”

29 Ottobre 2022 14:06

Loizzo: “si al rigassificatore di Gioia come opportunità per la Calabria”

“Diciamo sì alla proposta del rigassificatore di Gioia Tauro, avanzata dal presidente Occhiuto e rilanciata dal presidente Meloni, come opportunità storica per la Calabria e, ovviamente, come strumento prezioso dì approvvigionamento energetico per l’Italia”. Lo afferma l’on Simona Loizzo, deputato della Lega. “Sì tratta di un’occasione importante per la nostra regione -continua Loizzo – in un ambito di sviluppo organico per la Calabria, che comprenda il definitivo rilancio del porto, come hub fondamentale per Il Mediterraneo, e che sia legato a un piano Calabria complessivo.

“Il vice premier Salvini sta già lavorando ai dossier infrastrutturali – prosegue Loizzo – che vanno dalla 106 all’alta velocità sino agli interventi sulla linea ferrata jonica. Il rigassificatore darebbe straordinaria autonomia energetica al Paese e consacrerebbe la Calabria come punto snodale di interventi prioritari all’interno dei provvedimenti da realizzare nel Mezzogiorno”.