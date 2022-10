Loizzo (Lega), agli eletti in Calabria: “fare squadra tutti per il bene della Regione, senza colore politico”

2 Ottobre 2022 11:12

“Chiedo a tutti i parlamentari calabresi eletti di fare squadra per sostenere, insieme, ogni iniziativa atta a dare sviluppo e sostegno alla nostra Regione”. Lo afferma l’On. Simona Loizzo, deputato della Lega. “Non chiedo affatto una confusione dei ruoli – dice Loizzo – perché rispetto le idee e le posizioni politiche di ognuno. È giusto difendere i ruoli democratici di opposizione – prosegue Loizzo – ma la Calabria ha bisogno del sostegno di tutti”.

“Nei prossimi mesi potranno esserci al vaglio del Parlamento misure capaci di intervenire sul gap infrastrutturale della regione ed è importante che su questi temi, che non riguardano certo solo la maggioranza, possano esserci convergenze. Il contributo dei parlamentari di opposizione potrà essere prezioso anche in fase migliorativa e portare a compimento misure utili per tutti i cittadini. Personalmente mi impegnerò con umiltà – dice Loizzo – a favore dei comuni e delle amministrazioni locali senza guardare in alcun modo al colore politico ma pensando al bene comune”.