Reggio Calabria, Lido Comunale ripulito dai volontari di Plastic Free: raccolti 2000 kg di rifiuti! | FOTO

5 Ottobre 2022 10:32

Grande successo per l’evento di clean up organizzato da Plastic Free presso il Lido Comunale di Reggio Calabria: oltre 60 volontari hanno raccolto 2000 kg di rifiuti

Duemila chili di rifiuti raccolti e oltre 60 volontari coinvolti: è il bilancio positivo dell’ultimo evento di clean up e sensibilizzazione targato Plastic Free a Reggio Calabria. L’associazione in blu è stata impegnata in uno dei luoghi più critici della città: il Lido Comunale “Zerbi”. Una fortissima partecipazione quella dei reggini nella giornata del 2 ottobre a Reggio in occasione della data nazionale Plastic Free. L’appuntamento si è tenuto in contemporanea ad altri 242 eventi in tutta Italia con oltre 10.500 volontari attivi. In un solo weekend (quello dell’1 e 2 ottobre) sono stati rimossi dall’ambiente 165.400 kg di plastica e rifiuti.

Questa quinta edizione dell’appuntamento nazionale di Plastic Free è stato rinominato “Sea and Rivers Day” con l’obiettivo di creare un effetto di sensibilizzazione unico in tutto il territorio italiano. “Agire tutti insieme equivale a raggiungere grandi risultati”. – interviene Luca De Gaetano, Presidente di Plastic Free – “Migliaia di volontari hanno riempito di energia positiva i nostri appuntamenti trasformandoli in momenti di esperienza unica”. Le attività di Plastic Free a Reggio Calabria continueranno anche nei prossimi mesi.