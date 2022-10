La truffa dell’industrializzazione in Calabria: presentazione del nuovo libro “Pacchetto Colombo”

19 Ottobre 2022 11:16

Il 21 ottobre il giornalista Alessandro De Virgilio presenta a Lamezia Terme “Pacchetto Colombo”

Venerdì 21 ottobre 2022 ritorna la rassegna letteraria “Al vaglio” nella sua versione autunnale. Una serie di incontri e dibattiti accompagneranno il pubblico fino alle porte dell’inverno animando il centro storico del già comune autonomo di Sambiase. All’interno della sala parrocchiale del Santuario di San Francesco di Paola (via della Pace, Lamezia Terme Sambiase) venerdì 21 ottobre alle 17.30 sarà presentato per la prima volta in città il volume dal titolo “Pacchetto Colombo” del giornalista Alessandro De Virgilio. L’opera, da poche settimane pubblicata per i tipi di Rubbettino, è incentrata sulla grande illusione della industrializzazione della Calabria promessa agli inizi degli anni ’70 con il cosiddetto Pacchetto Colombo, il piano che avrebbe dovuto portare alla costruzione di numerose industrie dislocate per tutta la regione.

Dal quinto centro siderurgico di Gioia Tauro alla Liquichimica di Saline Joniche, passando per il polo industriale della Sir di Lamezia Terme: una serie di opere mai portate a termine che hanno fatto registrare soltanto un ingente spreco di finanze pubbliche. Una vera e propria beffa per la Calabria e il popolo calabrese che nel famigerato pacchetto tanto sperava per trascinarsi “fuori dalle secche dell’arretratezza economica” e risolvere l’annoso problema della emigrazione. Con Alessandro De Virgilio, responsabile della redazione dell’Agi della Calabria, discuteranno Antonio Cavallaro, giornalista e responsabile Ufficio Stampa Digital Rubbettino, Antonio Chieffallo, giornalista e presidente della Associazione Muricello, e Antonio Pagliuso, caporedattore di Glicine e direttore artistico de “Al vaglio”.

I prossimi appuntamenti della rassegna letteraria saranno:

venerdì 11 novembre (ore 18) si parlerà dell’opera di Gaetano Fera dal titolo “Profumo di cedro nel rambutan e nei datteri” (edito Conti Tipocolor);

venerdì 2 dicembre (ore 18) Giuseppe Gervasi, scrittore e conduttore televisivo (La Terra del Sole il suo ultimo programma andato in onda su LaC TV), presenterà “Dietro una porta ho atteso il tuo respiro” (Edizioni Radici Future);

“Al vaglio d’autunno” si concluderà venerdì 16 dicembre (ore 18) con l’autrice, attrice e regista Angelica Artemisia Pedatella che presenterà “Ilios. La città brucia” (Pioda imaging edizioni). La manifestazione è organizzata dal Comitato Al vaglio – Francesco Antonio Fagà, Alessandro Sesto e Antonio Lorena – con la direzione artistica di Antonio Pagliuso e la collaborazione del Comune di Lamezia Terme, Glicine rivista, Associazione Muricello, Ad Turres, Studio Tecnico Sociale Alessandro Sesto, Biorisi S.r.l. e Music Art Service di Tonino Sirianni.