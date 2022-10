Michele Santoro presenta a Reggio Calabria il suo ultimo libro, “Non nel mio nome”

27 Ottobre 2022 11:27

Nella giornata di domani, venerdì 28 ottobre, alle ore 18, il giornalista Michele Santoro presenta a Reggio Calabria il suo ultimi libro, “Non nel mio nome”. “Un pamphlet amaranto e pungente, un grido di dolore, un potente atto d’accusa”, si legge nella locandina. L’evento si terrà presso l’aula magna “G. Marino” dell’Accademia di Belle Arti. Moderatore sarà il giornalista e scrittore Francesco Villari, interverranno anche l’Assessore al Welfare Demetrio Delfino e il medico-scrittore Santo Gioffré.

“‘Non ho mai guardato agli eventi dal punto di vista dei governi, sempre con gli occhi dei più umili, di chi ne paga il prezzo in prima persona”. Si apre con questa sua dichiarazione la breve descrizione che il giornalista fa del suo libro. “Davanti alle tragedie collettive degli ultimi mesi – si legge – Michele Santoro sente il bisogno di lanciare un grido d’allarme contro l’orrore che ci lascia ormai indifferenti. In questa sconvolgente e appassionata denuncia non fa sconti e sottopone a una feroce critica tutte le grandi contraddizioni che ci hanno condotto sull’orlo del baratro: una democrazia bloccata da una politica inconcludente e impreparata, che non vede alternative se non affidarsi a tecnici e cavalieri salvifici; la parabola del populismo che ha mostrato tutti i suoi limiti nella disfatta del Movimento 5 Stelle, che pure era emerso come forza dirompente in grado di smuovere le acque di una politica insensibile ai problemi dei cittadini; un’informazione ormai megafono della propaganda, da cui è bandito non solo il dissenso ma qualsiasi interrogativo, e che si riduce a inseguire e ingigantire questioni pretestuose, senza incidere sulle sorti del paese. Un j’accuse che chiama in causa tutti, per ridare un senso alla parola ‘democrazia’ ripartendo dalle domande giuste”.