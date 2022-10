6 Ottobre 2022 11:09

Letta: “il simbolo del Partito Democratico rimanga esattamente così com’è, lo amo”

“Discuteremo del Partito Democratico, anche del suo simbolo, che amo. La mia personale scelta è perché il simbolo rimanga esattamente così com’è, perché racconta il servizio all’Italia”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno.

Letta: “il Pd è stato e sarà un successo per il Paese”

“Quindici anni fa nasceva il Pd, un momento di grande importanza dal punto di vista politico, per tutti noi. Dobbiamo partire dal quel riferimento per dirci con chiarezza se e come quel momento di partenza ha cambiato la storia del nostro paese e che giudizio ne diamo e dirci cosa vogliamo fare per il futuro. Io credo che sia stato un successo far nascere il Pd, è stato e sarà una storia positiva per il Paese“. Lo ha detto il segretario pd, Enrico Letta, in direzione.