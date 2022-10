Letta: “inizio legislatura con logica incendiaria”

15 Ottobre 2022 22:31

Letta: “l’inizio di questa legislatura è il peggiore che potesse esserci

“L’inizio di questa legislatura è il peggiore che potesse esserci. La legislatura comincia con una logica incendiaria da parte di chi ha vinto le elezioni. Chi ha vinto, invece di riappacificare il paese, lo sta dividendo. Ma chi semina vento non può che raccogliere tempesta. Invito a considerare che questo metodo è davvero sbagliato. Si rompe ogni possibilità anche di un rapporto fra maggioranza e opposizione, che è un rapporto nell’interesse del paese”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Berlino, a margine del congresso dei socialisti europei. “Sono scelte che fanno slittare ancora più a destra la maggioranza”, conclude.

Loizzo contro le parole di Letta

“Le parole pronunciate oggi da Letta a Berlino da ex Presidente del consiglio, sono irresponsabili e servono solo a spaventare i mercati, ad alzare lo spread e a tentare di impoverire gli italiani”. Lo afferma l’on. Simona Loizzo, deputato della Lega. “Dare un’immagine distorta del proprio Paese all’estero è una cosa gravissima che dimostra assoluta mancanza di senso dello Stato. Letta dovrebbe capire che un ex Premier che va a dire queste cose in Germania ha il solo effetto di impoverire gli italiani, alla vigilia di un inverno durissimo che meriterebbe, anche per chi sta all’opposizione, contegno. L’unica cosa che può fare oggi Letta – conclude Loizzo – è chiedere scusa”.