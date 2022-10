Lega, lo sfogo di Franco Recupero: parole dure su Calabria e meritocrazia

6 Ottobre 2022 10:54

Lo sfogo di Franco Recupero, segretario provinciale Lega a Reggio Calabria, in merito alle accuse riguardanti il suo incarico

“Comprendo il Bergamasco, anche se non lo parlo, ma resto terrone e continuo a lavorare per la gente di Calabria!“. Si è espresso così Franco Recupero in merito alle polemiche interne alla Lega. Uno sfogo che ha fatto seguito, a distanza di pochi giorni, a quello appena successivo al risultato elettorale in Calabria e a Reggio Calabria del partito guidato da Matteo Salvini.

“Non sono stato nominato né da Invernizzi né da Galizzi ma eletto da un numero ristretto (circa 10 che ringrazio per la fiducia) di Leghisti rappresentativi di Reggio Calabria e provincia il giorno 28 maggio 2020, ma ora è giusto che si facciano i congressi per eleggere i responsabili territoriali sia per le sezioni cittadine, che per quelle provinciali che regionali. – afferma Recupero rispondendo alle accuse riguardanti il suo incarico- É necessario che i militanti si possano esprimere democraticamente, eleggendo i propri rappresentanti, in modo che gli stessi possano essere meglio coinvolti nelle scelte calabresi, reggine e cittadine. Prima la Calabria e la meritocrazia!“.