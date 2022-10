22 Ottobre 2022 13:28

Avviato un progetto innovativo in sinergia con l’Istituto Comprensivo “San Francesco” di Palmi

L’Associazione Prometeus in prima linea per il benessere psicologico dei minori, grazie a un nuovo progetto messo in campo in sinergia con l’Istituto Comprensivo “San Francesco” di Palmi.

Per tutto l’anno scolastico 2022-2023, da ottobre a maggio prossimo, saranno realizzati degli interventi gratuiti di psicologia scolastica rivolti ai bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e dell’intero ciclo di scuola primaria e secondaria di primo grado. Le attività – coordinate dalla volontaria Prometeus e insegnante Antonella Leuzzi – saranno a cura della psicologa Anna Mammì, altresì volontaria dell’Associazione palmese, che da anni si occupa della valutazione e del trattamento della dislessia e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), progetti di screening e formazione specializzata a docenti in materia di DSA, Bisogni Educativi Speciali e sostegno scolastico.

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia) sono disturbi del neurosviluppo che lasciano delle tracce, più o meno visibili, nel corso dello sviluppo psico-motorio di ogni bambino. La normativa vigente, e le raccomandazioni dei clinici, promuovono la buona prassi di screening degli apprendimenti scolastici tra i banchi di scuola, per consentire alle famiglie di acquisire consapevolezza delle difficoltà dei bambini e rivolgersi tempestivamente al clinico per l’attivazione di adeguati percorsi di riabilitazione. Una presa in carico tempestiva permette inoltre di limitare la gravità clinica del disturbo e prevenire il disagio psicologico del bambino rispetto a una presa in carico tardiva.

Un’iniziativa, dunque, importante che vede impegnata l’Associazione guidata dal Presidente Saverio Petitto in favore dei più piccoli e dei più fragili e delle famiglie, che grazie a questa rete di solidarietà potranno usufruire di un supporto e un aiuto concreto all’interno dell’ambito scolastico.

Le attività rivolte ai bambini dai 5 ai 10 anni hanno l’obiettivo di identificare precocemente eventuali difficoltà scolastiche, che potrebbero evolvere in veri e propri DSA, e intervenire tempestivamente con un programma scolastico di recupero didattico. Quelle rivolte invece ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, prevedono l’attivazione di uno sportello d’ascolto per aiutare i minori a fronteggiare i complessi compiti evolutivi tipici della preadolescenza, quali la ri-costruzione delle rappresentazioni di sé e degli altri, la rimodulazione delle dinamiche di relazione con i familiari e i coetanei, il conflitto interno tra una sana dipendenza dalle figure genitoriali e nuovi bisogni di autonomia e affermazione.

La presentazione del programma delle attività si è svolta ieri mattina, alla presenza del dirigente scolastico Ferdinando Rotolo e dei docenti dell’Istituto.

«Grazie alla disponibilità delle nostre volontarie – afferma il Presidente Petitto – abbiamo oggi l’occasione di offrire un importante servizio gratuito per il benessere dei minori: un grande segnale di vicinanza e di solidarietà nei confronti delle famiglie». «La ricchezza della nostra associazione è costituita dai soci – sottolinea Saverio Petitto -, dal loro impegno e dalla loro volontà di aiutare il prossimo e contribuire alla crescita culturale della comunità, nonché al benessere sociale. Questo spirito di unione e collaborazione ci ha consentito di realizzare numerosi progetti, opere ed eventi».

L’Associazione Prometeus – riconosciuta e apprezzata al livello nazionale – ha infatti contribuito, in quasi vent’anni di attività, in maniera sostanziale alla crescita culturale e sociale del territorio, imprimendo un segno indelebile di amore e cura per la propria terra e la propria comunità.