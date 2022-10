Lampedusa: gettati in mare fiori in ricordo dei migranti morti

3 Ottobre 2022 12:03

Lampedusa, i fiori sono stati gettati in ricordo dei naufragi del 3 e dell’11 ottobre 2013

Mazzi di fiori sono stati gettati in mare da studenti e superstiti ai naufragi del 3 e 11 ottobre 2013. Fiori e margherite lanciati in mare dalla scogliera di Porta d’Europa a Lampedusa. Si è conclusa cosi la prima parte della cerimonia che ha commosso tutti i partecipanti. Successivamente i partecipanti alla manifestazione si sono imbarcati sulle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza per raggiungere il punto esatto del naufragio dove verranno gettate in mare le corone di fiori.