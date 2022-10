Lafferty, che combini? L’ex Reggina si mette nei guai e si becca 10 giornate di squalifica!

20 Ottobre 2022 20:17

L’ex attaccante di Reggina e Palermo Kyle Lafferty è stato squalificato per 10 giornate dalla Federazione calcistica scozzese

Kyle Lafferty l’ha combinata grossa. L’ex calciatore della Reggina è stato infatti squalificato per 10 giornate! E’ stata la Federazione calcistica scozzese (attualmente l’attaccante gioca nel Kilmarnock) a punirlo così pesantemente, dopo aver ascoltato il contenuto di un suo video di fine settembre, sui social, diventato ben presto virale. Cosa diceva? Insultava pesantemente un tifoso incontrato in un locale.

Il giocatore, al Sud Italia ricordato più felicemente a Palermo che a Reggio Calabria (in amaranto può essere catalogato, con un gol in pochi mesi, a meteora), si è poi scusato “profondamente con il club, i tifosi e la mia famiglia per il disagio causato nell’ultimo mese. Riconosco che la mia reazione è stata totalmente fuori luogo. Non ci sono scuse, mi sono subito pentito per quanto detto. Non avrei dovuto rispondere ad una provocazione in quel modo. Mi sono messo in una situazione difficile da affrontare e sono determinato ora a lavorare con l’ente benefico Nil By Mouth, per garantire che altre persone imparino dal mio errore ed evitino di mettersi in situazioni simili in futuro”.