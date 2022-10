Fan in ansia per Katy Perry: un occhio le resta ‘bloccato’, stop al concerto | VIDEO

26 Ottobre 2022 18:16

Katy Perry costretta a fermarsi durante il concerto di Las Vegas: l’occhio destro le si chiude ripetutamente, apparentemente senza controllo. Fan in ansia sui social

Un occhio chiuso e uno aperto, in una delle sue classiche pose da pin up, con un vestito fatto (letteralmente) di lattine e il microfono fermo in mezzo alla scollatura. Sensuale e stravagante come sempre, Katy Perry sembrava ammiccare al pubblico che ha preso parte al concerto di Las Vegas ma, nonostante il boato dei fan, non si è trattato di un gesto volontario, bensì di un imprevisto. L’occhio destro della cantante è rimasto chiuso, senza più riaprirsi. La 38enne californiana ha provato più volte a risolvere la situazione aiutandosi con una mano, ma la palpebra continuava a venir giù, apparentemente senza controllo.

Il video è diventato ben presto virale raccogliendo oltre 17 milioni di visualizzazioni. I fan sono subito andati in allarme scatenando diverse teorie: c’è chi ha parlato di un sintomo legato a una possibile paralisi facciale o a un ictus, chi invece ha dato la colpa a uno spasmo da stress, qualcuno ha stemperato l’accaduto dando la colpa a trucco pesante e ciglia finte finite per ‘attaccarsi’. In molti hanno collegato l’episodio a quanto accaduto a un altra star del pop, Justin Bieber, colpito dalla sindrome di Ramsay Hunt che gli ha procurato una temporanea paralisi facciale.