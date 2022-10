Karim Benzema vince il Pallone d’Oro 2022: il più forte numero 10 fra i numeri 9

17 Ottobre 2022 21:58

Karim Benzema vince il Pallone d’Oro 2022. Il miglior ‘italiano’ è Leao in 14ª posizione

Il Theatre du Chatelet di Parigi, Francia, ospita la consegna del Pallone d’Oro 2022, il premio più ambito da ogni calciatore. Gli ultimi due trofei sono stati assegnati a Lionel Messi (nel 2020 la consegna è stata annullata, avrebbe vinto Lewandowski), ma il fuoriclasse argentino, recordman con ben 7 premi in bacheca, non rientra nella lista dei papabili 30. Nessun italiano presente nella lista, figurano invece tre calciatori della Serie A: Mike Maignan (25°) e Rafael Leao (14°), Campioni d’Italia con il Milan, e Dusan Vlahovic (17°) che si è diviso fra un’ottima prima parte di stagione e una seconda metà meno positiva alla Juventus.

Come funziona il voto

A partire da questa edizione non si considera più l’anno solare, ma la stagione sportiva (2021-2022, ndr). Il Mondiale del Qatar, che inizierà a novembre, influirà sul Pallone d’Oro 2023. A votare una giuria selezionata da France Football (per l’Italia il giornalista Paolo Condò) che dovrà selezionare 5 nomi ai quali verranno assegnati i seguenti punteggi:

5 punti al primo nome della personale graduatoria di ogni elettore

4 punti al secondo nome

3 punti al terzo

2 punti al quarto

1 punto al quinto

I criteri

Le performance individuali e il carattere decisivo – impressionante dei contendenti

Le performance collettive e il palmares accumulato nel corso della stagione

Il talento del giocatore e il suo fair play

Karim Benzema vince il Pallone d’Oro 2022!

“Il Pallone d’Oro lo vincerà Benzema… se non lo annullano“. Robert Lewandowski era stato profetico, con frecciatina annessa all’edizione 2020 nella quale il trofeo sarebbe stato suo di diritto. Certo, non era una previsione difficile da fare. L’attaccante francese si è consacrato nelle ultime stagioni dimostrando di essere uno dei bomber più forti della storia del calcio.

Definirlo solo ‘bomber’ forse è riduttivo. Karim Benzema è il più forte numero 10 fra i numeri 9. Assistman al cospetto di Cristiano Ronaldo, con una visione di gioco e una qualità nell’ultimo passaggio vista in poche prime punte. Poi, ovviamente, una valanga di gol. Una volta assunto il ruolo di primo violino nell’attacco del Real Madrid non si è fermato più. Finalizzatore completo, abile con entrambi i piedi, forte di testa, pericoloso al tiro ma anche rapace d’area. Allerta rossa per le difese avversarie, l’incubo che non fa dormire i portieri la notte.

In 781 partite giocate ha segnato 409 gol, 328 dei quali con il Real Madrid. In bacheca vanta 4 Campionati francesi, 1 Coppa di Francia e 2 Supercoppe di Francia, 4 Campionati spagnoli, 2 Coppe di Spagna e 4 Supercoppe di Spagna, 5 Champions League, 4 Supercoppe UEFA, 4 Coppe del Mondo per Club e 1 Nations League. Non ha vinto il Mondiale per una controversa esclusione con la Francia, nella quale è stato reintegrato da poco e punterà al trofeo 2022. Oggi alza il “Pallone d’Oro del popolo”, il trofeo che consacra una carriera straordinaria.

I 30 candidati al Pallone d’Oro 2022