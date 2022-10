Isola Capo Rizzuto, incidente sulla SS106: quattro auto coinvolte

20 Ottobre 2022 17:05

Isola Capo Rizzuto: la nota del Comune sul brutto incidente di pochi giorni fa sulla SS106

“Tragedia sfiorata nei giorni scorsi sulla statale 106, più precisamente sul rettilineo che collega i due ingressi di Isola Capo Rizzuto. Quattro mezzi coinvolti, un impatto violento che per fortuna non ha fatto registrare feriti gravi ma, per come si è sviluppato, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia”. Lo afferma in una nota il Comune di Isola Capo Rizzuto.

“Un tratto di strada che da tempo è sotto osservazione da parte del comando della Polizia Locale di Isola Capo Rizzuto, considerando che nel corso degli anni tanti sono stati gli incidenti causati soprattutto dell’alta velocità. Su indicazione dell’Amministrazione Comunale, nei mesi scorsi il comando si è dotato di un autovelox mobile per controllare la velocità sulle strade provinciali interne del territorio e, soprattutto, su quel tratto di strada che molto spesso si trasforma in una vera e propria pista automobilistica. L’installazione della segnaletica stradale che indicano il controllo della velocità, installata nei mesi scorsi, ha sicuramente contributo a ridurre notevolmente gli incidenti e non è servita, come scritto da qualcuno al momento della comunicazione, solo per fare cassa. Come già comunicato in passato, è volontà di quest’amministrazione ridurre gli incidenti stradali sul territorio, sia sulle strade provinciali interne che portano alle frazioni e sia, soprattutto, sulla statale 106 ricadente sul suolo comunale, storicamente nota come ‘strada della morte'”.