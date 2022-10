Organismo Congressuale Forense, Isabella Celeste eletta delegata per il distretto di Messina

7 Ottobre 2022 18:16

Rappresenterà i tre Ordini degli avvocati del distretto peloritano (Messina, Barcellona e Patti). Votata all’unanimità a Lecce in occasione del 35esimo Congresso Nazionale Forense

È stata votata all’unanimità Maria Isabella Celeste che diventa nuova componente dell’assemblea per il distretto di Messina del prestigioso OCF, l’Organismo Congressuale Forense. L’elezione, che si è svolta a Lecce in occasione del 35º congresso nazionale forense, ha scelto i rappresentanti dell’importante assise nazionale: l’avv. Celeste sarà delegata dei tre ordini dell’area metropolitana di Messina, quindi anche Patti e Barcellona Pozzo di Gotto, e durerà in carica per il prossimo quadriennio 2023/2026.

“Il mio impegno – ha dichiarato la neoeletta, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina – sarà quello di rappresentare tutto il distretto e creare le condizioni di un comune percorso in favore dell’avvocatura, con uno sguardo attento alle esigenze dei giovani colleghi in questo difficile momento storico”. Vive congratulazioni sono state espresse da parte del presidente dell’Ordine messinese Domenico Santoro per il successo della votazione.