Senato, inizia l’avventura del reggino Irto: il saluto con Liliana Segre | FOTO

13 Ottobre 2022 17:52

Le emozioni di Nicola Irto alla prima giornata da senatore della Repubblica

È iniziata oggi la XIX legislatura del Parlamento Italiano. Grande emozione è stata vissuta anche da Nicola Irto, eletto senatore alle ultime votazioni, che tramite le proprie pagine social celebra il momento: “si parte con la consapevolezza che oggi, dopo molti anni dall’inizio del mio percorso politico, farò parte del Senato Repubblica. Valore ancora più grande essere stato per la prima volta nell’emiciclo del Senato e potere sentire da vicino le parole della Senatrice Liliana Segre che, nel suo discorso introduttivo, ha richiamato tutte e tutti ad una grande responsabilità: essere parte delle istituzioni significa essere figli di una storia fatta di libertà, impegno e valori profondissimi”.

“Il compito a cui mi appresto è carico di responsabilità, avrò bisogno come sempre di un confronto aperto e serrato con tutte e tutti voi, del vostro sostegno, per costruire una prospettiva comune per fare il bene della nostra terra”, conclude Irto.