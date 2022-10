L’Iran rischia l’esclusione dai Mondiali del Qatar: diritti violati, instabilità interna e la Germania chiede sanzioni

10 Ottobre 2022 12:13

Diritti violati, tensioni interne, possibili sanzioni in arrivo: l’Iran rischia di non partecipare ai Mondiali del Qatar

Non si fermano le proteste per la morte di Masha Amini in Iran. Da quando si è diffusa la notizia della morte della giovane ragazza, avvenuta in seguito alle violenze subite dalla ‘polizia morale‘ per una ciocca di capelli che usciva fuori dal velo, le donne (ma anche uomini) dell’Iran sono scese in piazza a protestare rivendicando la verità su quanto accaduto e maggiori diritti e libertà personali. Proteste che il governo iraniano ha deciso di reprimere nel sangue impiegando le forze militari che non hanno fatto altro che fomentare il clima di tensione e accrescere il numero dei decessi.

Una protesta sostenuta in gran parte del mondo con altrettante, seppur pacifiche, manifestazioni in sostegno delle donne iraniane. La Germania è stato il primo Paese Occidentale a chiedere all’Unione Europea di imporre un divieto d’ingresso e congelare i beni dei responsabili della brutale repressione in atto nel Paese asiatico. Si profilano all’orizzonte delle possibili sanzioni. E come se non bastasse, l’Iran rischia anche l’esclusione dal Mondiale.

A poco più di un mese da Qatar 2022, torna a rischio la presenza della nazionale iraniana nella kermesse invernale. Già nei mesi scorsi l’aver escluso 2000 donne, regolarmente in possesso di biglietto, dalla gara di qualificazione per la Coppa del Mondo contro il Libano, aveva messo in allerta la FIFA. Questa volta però, la situazione è ben più grave: l’Iran è seriamente sotto accusa per la violazione dei diritti umani e delle libertà personali delle donne, ma è anche sull’orlo di una rivoluzione culturale e sociale, non di certo pacifica. Mantenere una condizione di pace sia all’interno dei propri confini, sia verso altre nazioni (come nel caso della Russia già esclusa), è una condizione necessaria per partecipare ai Mondiali: in caso contrario, ci sarebbe un posto da assegnare.