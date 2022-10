“Io non rischio”: a Sinopoli l’associazione Asproverde in piazza

16 Ottobre 2022 20:27

A Sinopoli i volontari dell’Associazione Asproverde sono scesi in piazza per informare e rendere consapevoli i cittadini sui rischi in caso di calamità naturali

“#16ottobre Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla dodicesima edizione di #iononrischio!

Ci vediamo nelle piazze digitali per continuare a parlare di buone pratiche di #protezionecivile

#iononrischio2022“. E’ quanto postato sul profilo Twitter dell’iniziativa della Protezione Civile “Io non rischio“, l’evento che ormai da anni porta nelle piazze la prevenzione contro i terremoti e altri eventi catastrofici.

La manifestazione è stata portata anche nelle piazze reggine. A Sinopoli i volontari dell’Associazione Asproverde sono scesi in piazza, oggi dalle 9 alle 18, per informare e rendere consapevoli i cittadini, spiegando loro cosa fare in caso di necessità, stimolando così la partecipazione attiva nel processo di riduzione del rischio. L’evento ha visto anche il controllo da parte dei funzionari di Protezione Civile del Dipartimento Nazionale, e quello di Calabria e Roma.

L’appuntamento con “Io non rischio”, ora, è sulle piazze virtuali create online in tempo di pandemia e rimaste per poter dare la possibilità a tutti di informarsi e comprendere.