Inzaghi e compagnia, quanti azzurri in Serie B: e De Rossi cita “un maestro”

12 Ottobre 2022 23:56

L’ex centrocampista della Roma è alla prima esperienza in panchina e in sede di presentazione ha parlato anche degli ex compagni azzurri e campioni che ora allenano in B, citando Lippi

Si arricchisce di un altro tassello la colonia di campioni del mondo in Serie B. Escludendo Fabregas, tutti gli altri sono azzurri, grandi protagonisti nel 2006. Uno gioca ancora, Buffon al Parma, mentre gli altri allenano e sono Grosso al Frosinone, Cannavaro a Benevento e mister Inzaghi alla Reggina. L’ultimo, fresco di ingaggio, è Daniele De Rossi, ufficializzato dalla Spal.

L’ex centrocampista della Roma è alla prima esperienza in panchina e in sede di presentazione ha parlato anche degli ex compagni azzurri e campioni che ora allenano in B, citando Lippi, il C.t. di allora: “avevamo un grande maestro – ha detto De Rossi – che ci ha trasmesso il suo amore per la panchina e il vivere lo spogliatoio come sapeva fare lui”. Avere tutti questi campioni del mondo in Serie B “sicuramente arricchisce a livello di immagine, dà blasone alla categoria, però magari trovi tecnici che non hanno mai giocato neanche in C e offrono di più, quindi va bene, tutto bello, ma dobbiamo dimostrare qualcosa di concreto perché altrimenti sarà facile dimenticare in fretta la carriera da calciatore. La gente valuterà prestazioni e risultati, adagiarsi troppo sul fatto di essere giocatori importanti non sarebbe un bene, soprattutto per me che sono all’esordio”.