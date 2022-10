Interact Club Convitto “T. Campanella”: il nuovo presidente è Alessandra Giulia Idone

24 Ottobre 2022 19:33

Effettuata la cerimonia del passaggio del Collare: Alessandra Giulia Idone è la nuova presidente dell’Interact Club Convitto “T. Campanella”

Lunedì 24 Ottobre 2022, nella giornata mondiale della lotta alla polio, sostenuta con il progetto “PolioPlus” dal mondo rotariano, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”, si è svolto il cerimoniale del Passaggio delle Consegne. Micaela Fedele, presidente uscente, ha dato avvio alla cerimonia con il suono della campana seguito dall’inno nazionale, europeo e rotariano.

Il Prefetto del Club, Domenico Calabrò, ha ringraziato tutti i presenti: la Dirigente del Convitto, dr.ssa Francesca Arena, il Presidente del Rotary Reggio Calabria, dr.ssa Simonetta Neri, il delegato Rotary per l’Interact, dr. Andrea Campiglia, la dr.ssa Gina Scordo, assistente del Governatore, Alessandro Palomo, segretario distrettuale e delegato per l’IRD del distretto 2102 Angela Mannarino, Tommaso Franco, segretario Rotary Club Reggio Calabria, Fausto Campiglia, past president Interact Club Convitto Campanella 2018-2019, Melania Malavenda, past president Interact Club Convitto Campanella 2019-2020, Fabio Tortora, past president Interact Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 liceo scientifico A.V.F. F Zema, Alessandro Crea, presidente Interact Club Reggio Calabria, la referente Interact del Convitto prof.ssa Maria Rita Della Foresta, la collaboratrice, prof.ssa Francesca Foti, nonchè tutti i soci Interact “Convitto T. Campanella”.

La Dirigente del Convitto nel dare il benvenuto ai presenti, ha sottolineato l’importanza del rinnovato impegno del club nel voler realizzare progetti con la necessaria motivazione e il giusto entusiasmo che contraddistingue tutti i soci che abbracciano la mission del Rotary. Il dott. Andrea Campiglia nel ringraziare la Dirigente, paladina del sistema valoriale rotariano, ha espresso la sua soddisfazione per avere individuato nel Convitto Campanella la sede del club, che in sinergia con il Rotary ha continuato il suo percorso senza interrompersi mai, come la ruota che simbolizza la capacità umana di fare accedere al reale ciò che è ideale.

A questo punto Micaela Fedele, presidente uscente dell’Interact Club del Convitto, dopo aver presentato i progetti realizzati nell’a.s. 21/22, ha passato il collare e spillato Alessandra Giulia Idone, nuovo presidente del Club. Grande emozione in Aula Magna per il discorso della presidente uscente e quello inaugurale del nuovo presidente che ha illustrato i progetti futuri e presentato i nuovi membri del consiglio direttivo. La dott.ssa Neri ha affermato il suo rinnovato interesse per la nuova progettualità che sintetizza l’ importante sinergia tra il Rotary, il Convitto e l’Interact ma ha voluto sottolineare soprattutto il clima di festa di questa giornata in cui le emozioni sono state palpabili e in cui è emersa la forte amicizia tra i due presidenti che crea valore aggiunto e più qualità nel mettere in pratica le idee di service, mission rotariana.

La spillatura dei soci interactiani ha preceduto l’intervento di Alessandro Palomo, che ha augurato al club di guardare al futuro con ragionevole ottimismo. La cerimonia si è conclusa con il suono congiunto della campana da parte dei due presidenti e con la foto di tutto il gruppo, testimonianza della forza del club al motto “Imagine Rotary”.