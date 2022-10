Instagram in tilt: l’hashtag #instagramdown decolla su Twitter

31 Ottobre 2022 15:45

L’hashtag #instagramdown decolla su Twitter da qualche ora

Dal primo pomeriggio di oggi e precisamente dalle 14 circa, gli utenti di Instagram stanno riscontrando problemi e infatti su Twitter sta decollando l’hashtag #instagramdown. Diversi utenti hanno segnalato la sospensione dei propri account e la perdita dei follower. Il social non funziona ed è in tilt come già successo qualche giorno fa. Molti utenti stanno riscontrando problemi anche su Facebook. Il sito DownDetector, che monitora le anomalie della rete, segnala un progressivo aumento delle segnalazioni di problemi su tutta la piattaforma a livello globale.

Il motivo dell’interruzione non è chiaro. “Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell’accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l’inconveniente“, è la posizione ufficiale della società attraverso un suo portavoce.