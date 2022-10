Terribile incidente stradale a Nicotera, 2 feriti | FOTO

2 Ottobre 2022 11:10

Nicotera: l’incidente si è verificato questa mattina alle ore 7:40 sulla strada provinciale

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 7:40 sulla strada provinciale che conduce a Nicotera (Vibo Valentia). Lo scontro si è verificato tra due auto che hanno avuto un frontale in curva. I due conducenti delle auto sono rimasti feriti, entrambi alla testa e sono stati prontamente medicati in modo straordinariamente professionale da alcuni passanti, e in modo particolare da un gruppo di escursionisti esperti di Reggio Calabria, che casualmente si trovavano a passare sul posto e che mentre prestavano le prime cure, si sono prodigati a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha portato i feriti in Ospedale. In corso i rilievi dei Carabinieri. La strada è rimasta bloccata per oltre un’ora fino alle 9:10 circa quando è stata sgomberata e ripulita.