Incidente stradale, muore 25enne di Reggio Calabria: da pochi giorni assunto in Lombardia

13 Ottobre 2022 10:48

Il violento impatto con un’altra vettura è stato fatale per il giovane bidello: inutili i soccorsi

Un incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi sulla Sp1 tra Rivolta e Spino d’Adda, in Lombardia: a perdere la vita un 25enne originario di Reggio Calabria. Il giovane Francesco Campolo, come si apprende dai quotidiani del luogo, si era trasferito in questi giorni a Masate (Milano) perché assunto come bidello in un Istituto comprensivo di Spino (provincia di Crema). Coinvolta nello scontro anche un’infermeria, entrambi si stavano recando sul luogo di lavoro, quando le loro auto hanno impattato e sono finite entrambe fuori strada. Per il reggino l’episodio è stato fatale, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Per i dovuti rilievi è intervenuta sul posto la Polizia Stradale di Crema, successivamente anche i carabinieri e la Polizia locale. Intervenuto anche il vicesindaco di Spino. La circolazione sulla strada provinciale è quindi stata interrotta per i soccorsi così da consentire il soccorso stradale. La notizia sta giungendo in queste ore anche a Reggio Calabria, città natale della vittima, e si leggono anche i primi messaggi di cordoglio per il drammatico decesso.