Tragedia sulla A20 Palermo-Messina: auto contro guardrail, morta una donna

13 Ottobre 2022 17:41

Altre due persone sono rimaste ferite dall’incidente stradale avvenuto all’altezza di Cefalù

Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A20 Palermo Messina, in prossimità dell’hotel Costa Verde di Cefalù. Per cause adesso al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto un’autovettura che procedeva in direzione della città dello Stretto, ha sbattuto violentemente contro il guardrail causando la morte di una giovane donna.

L’impatto ha provocato il ferimento in maniera grave di una seconda ragazza. Finita in ospedale per lo stesso incidente anche una terza persona.