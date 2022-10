Incidente sulla A18 Messina-Catania: auto finisce sul guardrail e rischia di invadere l’altra corsia

11 Ottobre 2022 10:26

Rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato

Traffico questa mattina sulla A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto una vettura poco prima dello svincolo di Roccalumera intorno alle ore 9. Momenti di preoccupazione per il conducente, il quale non ha riportato particolari ferite, che con l’auto è finito sul guardrail ed ha rischiato di finire nella corsia autostradale di senso opposto. Il sinistro ha provocato rallentamenti nei pressi del tratto interessato.

Intervenute sul posto una pattuglia della Polizia Stradale, successivamente anche i Carabinieri.