Incentivare le produzioni cinematografiche in Calabria: l’atto di indirizzo siglato da Confindustria

16 Ottobre 2022 12:05

Confindustria di Reggio Calabria sigla un Atto di indirizzo per il supporto dell’Audiovisivo in Calabria

L’Audiovisivo è un fenomeno in forte espansione nel mercato industriale, che determina sui territori ricadute di sviluppo immediato e a lungo termine. Le produzioni, che investono sui territori i propri prodotti audiovisivi, determinano effetti positivi sia in termini di economia (acquisto di beni e forniture di servizi, risorse umane) che di Cineturismo. Per facilitare e supportare le produzioni, Confindustria Reggio Calabria ha siglato un importante Atto di indirizzo per supportare l’audiovisivo sul territorio reggino.

“L’obiettivo che intendiamo raggiungere – ha sottolineato il Presidente di Confindustria Reggio Calabria Domenico Vecchio – è quello di incentivare le società di produzione cinematografiche nazionali e internazionali, ad investire sul territorio favorendo i propri associati al fine, tra l’altro, di beneficiare di forme di Tax Credit, e per formare le imprese e le industrie calabresi sui benefici che derivano dall’investimento nel settore audiovisivo. Le produzioni, anche secondo quanto previsto dalla Guida di Federturismo Confindustria, “Turismo e valorizzazione: verso una nuova visione di rigenerazione territoriale in chiave 2021-27,” – ha concluso Vecchio – potranno realizzare prodotti audiovisivi che valorizzino il Cineturismo, con individuazione di soggetti, sceneggiature, location regionali su cui poter investire”. Una partnership, che sicuramente favorirà la promozione del territorio e del suo patrimonio culturale, storico ed imprenditoriale. Un’opportunità importante, sia per gli associati di Confindustria, che per le società di produzione.