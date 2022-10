9 Ottobre 2022 20:41

In fiamme la torre televisiva di Mosca: al momento non si conoscono le cause dell’incendio

Mentre prosegue il conflitto tra Russia ed Ucraina con lo scambio di accuse odierno per l’attacco al ponte di Crimea con le dure parole del presidente Putin (“è un atto terroristico volto a distruggere le infrastrutture civili critiche della Federazione Russa”), poco fa è divampato un incendio, come si evince dal video in basso, la torre televisiva di Mosca.

Al momento non si hanno informazioni sulle cause delle fiamme.