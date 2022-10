Incendio Catanzaro: feriti sempre in gravi condizioni ma stabili

23 Ottobre 2022 12:49

Catanzaro: rimangono gravi ma stabili le condizioni dei 4 feriti nell’incendio divampato tra venerdì e sabato in un appartamento di via Caduti XVI marzo 1978

Rimangono ancora gravi ma stazionarie le condizioni dei 4 feriti nell’incendio divampato nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento di via Caduti XVI marzo 1978 di Catanzaro e che ha provocato la morte di tre ragazzi: Saverio Corasaniti, di 22 anni, ed i fratelli Aldo (16) e Mattia Corasaniti (12). E’ quanto si è appreso oggi in ambienti vicini alle indagini.

Il padre delle vittime, Vitaliano di 42 anni è ricoverato in rianimazione all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro insieme all’altro figlio Antonello, di 14. Nel Centro grandi ustioni di Bari si trova invece ricoverata la moglie di Vitaliano, Rita Mazzei, di 41, mentre la figlia Zaira Maria di 10 anni , è stata trasportata nel centro pediatrico grandi ustioni di Napoli. Entrambe, secondo quanto si è appreso, hanno ustioni estese su oltre il 40% del corpo.