Incendio a Catanzaro, Mancuso: “dolore e sconforto per la morte di 3 ragazzi”

22 Ottobre 2022 11:45

Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha espresso il suo dolore per la morte di 3 ragazzi nell’incendio divampato in uno stabile alla periferia sud di Catanzaro

Incendio in uno stabile nella periferia sud di Catanzaro, 3 giovani hanno perso la vita, diversi i feriti. Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, appresa la notizia di quanto accaduto, ha voluto esprimere il suo dolore attraverso una nota.

“L’incendio divampato in uno stabile nella periferia sud di Catanzaro che ha provocato la morte di tre ragazzi e alcuni feriti, suscita dolore, sentimenti di tristezza e di profondo sconforto. – ha dichiarato Mancuso – Una preghiera per le vite spezzate e il cordoglio del Consiglio regionale. Con l’auspicio che niente sia tralasciato per accertare le cause di una tragedia immane che segna la comunità catanzarese e la Calabria“.