Tragedia a Catanzaro: incendio divampa in appartamento, 3 giovani morti e 4 feriti | FOTO

22 Ottobre 2022 06:52

Un incendio è divampato nella notte a Catanzaro, in un’abitazione di via Caduti 16 marzo 1978, nella zona Sud

Tragedia a Catanzaro: 3 giovani sono morti e altre 4 persone sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato in un’abitazione in Via Caduti 16 marzo 1978, nella zona Sud. Nell’appartamento interessato, al 5° piano, viveva un nucleo familiare composto da 7 persone: 4 sono state salvate, 2 delle quali con ustioni gravi e sono trasferite nei centri grandi ustioni di Bari e Catania, mentre le altre 2 sono state trasportate presso la struttura ospedaliera di Catanzaro. Le 3 vittime (12, 14 e 22 anni) sono decedute all’interno dell’appartamento: i corpi sono stati rinvenuti dai pompieri durante le operazioni di spegnimento.

In corso le operazioni di smassamento e di messa in sicurezza del posto. Gli occupanti dell’appartamento attiguo a quello interessato dall’incendio sono stati evacuati. Sul posto anche i Carabinieri per accertare la dinamica.