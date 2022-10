Incendio su barcone carico di migranti e diretto a Lampedusa: morti due bambini

21 Ottobre 2022 14:36

Tragedia in mare: a seguito di un’esplosione in un barcone con 38 migranti, muoiono due bambini

Un incendio su un barcone carico di migranti ha causato la morte di due bambini, di uno o due anni, in seguito a un’esplosione. Nel barcone con 38 migranti, diretto a Lampedusa, ci sarebbero altri due bambini ustionati e cinque donne ferite, una delle quali grave, che sta per essere portata a Palermo con l’elisoccorso. Lo confermano fonti della Capitaneria di Porto, che dicono non avere certezze sulle dinamiche dell’incidente. E’ stata aperta un’inchiesta per stabilire cosa abbia innescato l’incendio.

“Sta diventando un incubo. Non è più possibile accogliere persone morte. Sono sindaco da 100 giorni e ho già dovuto ricevere cinque vittime. L’Europa deve fare immediatamente qualcosa, non è più possibile far morire la gente nel Mediterraneo”. A dirlo all’Adnkronos è il Sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.