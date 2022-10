Il 21 ottobre il talk “Dove siamo, dove saremo. Un confronto a più voci sul bergamotto di Reggio Calabria”

20 Ottobre 2022 17:52

Appuntamento venerdì 21 ottobre 2022, alle ore 10:00, presso il Salone della Camera di commercio

Un “talk” per portare sul palcoscenico il bergamotto – principe degli agrumi dalla storia gloriosa – tra potenzialità attuali e prospettive future, con un occhio puntato alla ricerca ed alle tecnologie e l’altro al suo utilizzo soprattutto in campo alimentare. Un dialogo a più voci per far emergere il punto di vista di vari esperti e per portare avanti un meritato percorso di valorizzazione.

Il programma di “Dove siamo, dove saremo. Un confronto a più voci sul bergamotto di Reggio Calabria”

SALUTI

ANTONINO TRAMONTANA, Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria

LE SFIDE E LE OPPORTUNITÀ

1ª SESSIONE – Le politiche per la valorizzazione

PAOLO BRUNETTI, Comune di Reggio Calabria

CARMELO VERSACE, Città Metropolitana di Reggio Calabria

GIANLUCA GALLO, Regione Calabria

GIUSEPPE ZIMBALATTI, Università Mediterranea di Reggio Calabria

NATINA CREA, Camera di commercio di Reggio Calabria

2ª SESSIONE – Produzione, Ricerca e Tecnologia

ROCCO MAFRICA, Università Mediterranea di Reggio Calabria

EZIO PIZZI, Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria

MARCO POIANA, Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi

3ª SESSIONE – Gli usi in cucina

ROSARIO BRANDA, Accademia Italiana della Cucina

ANGELO MUSOLINO, Conpait Confederazione Pasticceri Italiani MARCO PISTONE, Aibes Associazione Italiana Barmen e Sostenitori ANTONIO ABBRUZZINO, Ristorante stellato calabrese

FULVIO MARCELLO ZENDRINI, Critico ed esperto di marketing

Coordina e modera

GIOVANNA PIZZI, Giornalista enogastronomica