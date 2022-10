Ignazio La Russa eletto Presidente del Senato senza i voti di Forza Italia | LIVE

13 Ottobre 2022 13:43

Ignazio La Russa ha ottenuto 116 voti, ben oltre i 104 necessari per l’elezione

Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) è il nuovo Presidente del Senato. La Russa ha ottenuto 116 voti, ben oltre i 104 necessari per l’elezione. Due voti sono andati a Calderoli, altri due a Segre, 65 le schede bianche mentre 21 senatori non hanno votato.

A non votare sono stati i senatori di Forza Italia, in polemica con le scelte di Giorgia Meloni sulla formazione del nuovo esecutivo. Ma l’asse Meloni-Salvini ha dimostrato di avere una maggioranza enorme anche senza il partito di Berlusconi: almeno una ventina di Senatori dell’opposizione, infatti, nel segreto dell’urna hanno votato per La Russa. Un segnale molto importante in vista dell’inizio della Legislatura e un duro colpo per Berlusconi.