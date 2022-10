“Obbligo vaccinale? Crimine contro l’umanità”: Heather Parisi si sfoga

13 Ottobre 2022 12:11

“Vaccini mai testati”, le dichiarazioni della dirigente Pfizer stanno facendo il giro del mondo: il commento della showgirl italo-americana

“Quelli “devi vaccinarti per salvare gli altri” ora cosa dicono? Quelli delle istituzioni e gli opinion leaders che hanno mentito sapendo di mentire, risponderanno solo alla loro coscienza o anche ai cittadini traditi e ingannati? Il #VaccineMandate è un crimine contro l’umanità”. E’ questo lo sfogo pubblicato da Heather Parisi tramite il proprio account Twitter. La famosa ballerina italo-americana (le sue origini sono calabresi) commenta le ultime vicende avvenute nel Parlamento europeo, dove una dirigente Pfizer ha ammesso che i “vaccini non sono mai stati testati per la loro capacità di interrompere la diffusione del virus” prima di essere immessi sul mercato.

Le posizioni di Heather Parisi sul tema dei vaccini anti-Covid sono già molto critiche da diverse tempo: la show girl aveva già rilasciato nel dicembre 2021 una testimonianza shock, secondo cui la madre avrebbe avuto delle reazioni avverse gravi dopo la somministrazione del farmaco.