“Grazie figghioli”: il tabellone del Granillo accompagna la festa della Reggina

8 Ottobre 2022 19:15

I tifosi esultano per la vittoria del derby ed anche il maxi schermo lancia un messaggio di gioia

“Grazie figghioli”. E non c’era un altro modo più “reggino” di questo per lanciare un messaggio agli uomini di mister Filippo Inzaghi. Il tabellone dello stadio Oreste Granillo al termine di Reggina-Cosenza accompagna così la festa dei 15mila tifosi amaranto, esplosi al triplice fischio dopo l’ennesima grande prestazione della propria squadra. E quindi la conclusione dell’incontro non poteva che essere in linea con quella utilizzata per tutta la settimana, quando sui social venivano lanciati slogan con frasi simboliche, ad esempio “Iamu figghioli”.

Un clima di gioia legato ovviamente al successo in un derby da sempre molto sentito e per i tre punti conquistati che consentono di tornare ad occupare la prima posizione in classifica (pari punti col Bari).