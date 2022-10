Governo, Tajani (FI): “i ministri tecnici siano dei casi non la regola”

2 Ottobre 2022 14:11

Tajani: “siamo per un governo politico, poi se c’è qualche personaggio che ha raccolto un’esperienza tale da essere al governo senza essere parlamentare può accadere”

“Siamo per un governo politico, poi se c’è qualche personaggio che ha raccolto un’esperienza tale da essere al governo senza essere parlamentare può accadere, ma devono essere dei casi non la regola“. E’ quanto ha detto Antonio Tajani, coordinatore di FI, parlando a Skytg24. “I tecnici poi, se ci saranno, dovrebbero avere un coinvolgimento politico, non partitico, condividendo le scelte del governo. Gli italiani hanno scelto, si farà il governo dei migliori. Meloni, Berlusconi e Salvini sono al lavoro e faranno scelte giuste”, rimarca.

Tajani respinge lo schema di definire quali ministeri possa essere occupati da tecnici: “è una questione di qualità delle persone, non è una questione legata ai ministeri“.