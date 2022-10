16 Ottobre 2022 14:25

Governo, Sisto: “io ministro della Giustizia? Nessuno deve parlare di se stesso”

“Io ministro della Giustizia? Nessuno deve parlare di se stesso, tengo i piedi per terra per volare alto, come diceva mio padre”. E’ quanto afferma il senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24.

“Decideranno i leader Meloni, Salvini e Berlusconi nell’interesse del paese”, conclude Sisto.