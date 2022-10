Governo, Sala (FI) sul discorso di Meloni: “bene il riferimento alla flat-tax e alla detassazione per le nuove assunzioni”

25 Ottobre 2022 19:52

Sala: “quello di Giorgia Meloni è stato un discorso positivo e apprezzato, anche perché ha replicato e rimarcato alcuni contenuti propri di Silvio Berlusconi e del programma elettorale di Forza Italia”

“Quello di Giorgia Meloni è stato un discorso positivo e apprezzato, anche perché ha replicato e rimarcato alcuni contenuti propri di Silvio Berlusconi e del programma elettorale di Forza Italia”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Fabrizio Sala, commentando il discorso del premier alla Camera. “Oggi viviamo la grande emergenza del caro energia, quindi bene gli aiuti immediati ad imprese e famiglie – ha aggiunto – ma ci è piaciuto molto anche il riferimento alla flat-tax e alla detassazione per le nuove assunzioni”. “Questo si traduce in più posti di lavoro e sostegno alle famiglie – ha proseguito l’azzurro – Meloni ha parlato anche di riduzione della pressione fiscale, non più caccia al gettito fiscale ma lotta all’evasione, quindi di uno Stato che controlla ma che sta al fianco delle imprese e dei cittadini”.

“O il riferimento al diritto al lavoro inteso come aiuto per chi lavora. Possiamo quindi essere soddisfatti, questi sono temi per cui Fi si è sempre battuta – ha concluso Sala – ora subito al lavoro con pragmatismo perché i cittadini aspettano i nostri provvedimenti”.