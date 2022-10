11 Ottobre 2022 14:08

Riunione di maggioranza tra i vertici del partito di Giorgia Meloni, il leghista Roberto Calderoli e i centristi

E’ in corso di svolgimento nella sede di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa, a Roma, una riunione di maggioranza tra i vertici del partito di Giorgia Meloni (tra gli altri Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida), il leghista Roberto Calderoli, i centristi Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli e per Forza Italia Ronzulli e Barachini. Tra i temi la composizione del Governo nonchè i presidenti di Camera e Senato.