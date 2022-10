15 Ottobre 2022 13:51

Governo, Renzi: “mi dispiace che un uomo come Berlusconi debba tornare in Parlamento e sia costretto a fare questa figuracce”

“A me dispiace per Berlusconi, io non l’ho mai votato e lui non mi ha mai votato la fiducia. Mi dispiace che un uomo come Berlusconi, che ho sempre combattuto, debba tornare in Parlamento e sia costretto a fare questa figuracce, non credo non se lo meriti. Detto questo affari loro“. E’ quanto afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante l’evento ‘Sky Tg24 live in Firenze’ a Palazzo Vecchio.