25 Ottobre 2022 18:52

Le minoranze linguistiche della Camera confermano l’astensione sulla fiducia al governo Meloni. E’ quanto ha detto in Aula in dichiarazione di voto Renate Gebhard. Un’astensione che vuol dire un “auspicio per una collaborazione costruttiva e il dialogo. Un’astensione che va letta come apertura e attesa, una disponibilità a creare un rapporto costruttivo per ottenere risultati utili nel nostro territorio nel principio di tutela delle minoranze“, ha spiegato in Aula Gebhard.