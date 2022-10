Governo, il Ministro Valditara: “è un privilegio poter servire l’Italia”

22 Ottobre 2022 13:56

“Alcuni momenti della cerimonia del giuramento in qualità di ministro della Istruzione e del merito. Grande emozione, grande onore e grande privilegio poter servire il mio paese. E ora al lavoro per l’Istruzione italiana”. E’ quanto scrive su twitter il neo ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Valditara è stato fino ad oggi professore ordinario di Diritto romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e l’Università Tor Vergata di Roma. Avvocato, è iscritto all’albo presso la Corte di Appello di Milano. E’ presidente dell’Osservatorio inter-ateneo per la ricerca università Link ed e-Campus ed è stato docente di Diritto romano nell’Università Europea di Roma e consigliere d’amministrazione all’Università Europea di Roma. Nel 2020 è stato delegato del Rettore Università di Torino allo sviluppo delle relazioni internazionali in materia di didattica e ricerca, compresa la ricerca applicata all’attività di impresa. Dal dall’ottobre 2018 al dicembre 2019, Valditara ha ricoperto l’incarico di capo dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Miur. Tra il 2008 e il 2013 è stato anche segretario della Commissione VII scuola, università, ricerca del Senato e tra il 2009 e il 2010, relatore in Senato della legge n. 240/2010 sulla riforma dell’università). E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche di Diritto Privato Romano e di Diritto Pubblico Romano. Ha pubblicato anche lavori scientifici di Diritto Costituzionale Italiano, di Storia del Diritto Privato e di Storia Romana.