Governo, Micciché: “Forza Italia dia appoggio esterno, vogliono far fuori Berlusconi”

17 Ottobre 2022 10:13

Governo, Micciché (FI): “Meloni ha deciso di far fuori Berlusconi. A questo punto diamo l’appoggio esterno”

Gianfranco Miccichè, in un’intervista a “La Stampa”, parla del rapporto tra Meloni e Berlusconi: “ha deciso di fare fuori Berlusconi. Lui che ha sdoganato la destra in Italia e ha inventato il centrodestra. È tremendo. Sta giocando a dividere Forza Italia. Lo ha fatto anche con la Lega, scegliendo Giorgetti come ministro dell’Economia. Salvini ha avuto il coraggio di reagire, dicendo che quella casella non era in carico a quelle destinate al Carroccio. A questo punto meglio l’appoggio esterno”.