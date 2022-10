Governo, Meloni: “ministri tecnici? Da stampa versioni surreali, serve prudenza”

3 Ottobre 2022 12:33

Giorgia Meloni sta mettendo in piedi un esecutivo politico e smonta le false ricostruzioni di questi giorni pubblicate dai quotidiani italiani

“Leggo ricostruzioni abbastanza surreali sulla stampa che poi vorrei anche commentare”. Lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, questa mattina arrivando a Palazzo Montecitorio, rispondendo ai giornalisti presenti che le chiedevano indicazioni sul futuro Governo. In molti hanno ipotizzato che possano esserci molti tecnici, definendolo un Draghi bis, ma la smentita è arrivata dalla leader di Centrodestra. “Consiglio prudenza”, ha aggiunto.

E ancora, in una considerazione rivolta ai cronisti che le chiedevano se teme problemi nella fase di trattativa per la formazione del futuro esecutivo: “temo che voi facciate confusione, è l’unica cosa che sto temendo”, ha poi concluso prima di entrare alla Camera.

Salvini: “Sui ministri abbiamo le idee chiare”

“Niente da fare, a sinistra non se ne fanno una ragione. A leggere i giornali oggi, dovrei fare il Ministro in otto ministeri diversi. Lasciamoli scrivere e lavoriamo alla squadra migliore possibile. Non vedo l’ora che il nuovo governo entri in carica, abbiamo le idee chiare su come difendere il lavoro e il futuro degli Italiani”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

Tajani: “Io ministro? Deciderà Berlusconi”

“Farò ciò che deciderà il leader del mio partito, Silvio Berlusconi, non ho smanie particolari”. Lo dice Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, intervistato da Radio24, alla domanda se farà parte del prossimo governo con un ruolo di ministro.