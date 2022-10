Governo Meloni, Ronzulli possibile Ministro della Sanità? Le risposte di Lollobrigida e Rampelli

10 Ottobre 2022 13:49

“Bisogna attendere ma non ci sono veti e tensioni con gli alleati”, confermano le fonti vicine a Giorgia Meloni

Professionisti, docenti, economisti, rappresentanti dei territori, amministratori, uomini e donne che daranno anima e cuore per difendere gli interessi e i diritti del popolo italiano. “La squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento è pronta a dare il massimo per la Nazione”, scrive in un tweet Giorgia Meloni, al lavoro in queste ore per la formazione del nuovo esecutivo. Sono diversi i nodi già sciolti e ancora quelli da risolvere e tra questi c’è anche Licia Ronzulli, senatore di Forza Italia e spalla di Silvio Berlusconi, che sta sperando in ruolo da Ministro. Sui quotidiani è stata rilanciata l’ipotesi che possa sostituire Roberto Speranza alla Sanità, ma nessuna conferma arriva in merito. Anzi, le parole dei rappresentanti di Fratelli d’Italia sono molto frenate.

“Non abbiamo tensioni con nessuno, è una normale dialettica fra tre partiti diversi della stessa coalizione. C’è una veto su Licia Ronzulli? Non c’è alcuna maretta, si valutano i profili migliori per fare il governo migliore possibile”, ha affermato Fabio Rampelli, ex vicepresidente della Camera. “Non mi risultano veti su nulla e nessuno”, dice invece il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, che ha così liquidato le domande sulle tensioni con Lega e Forza Italia nelle trattative sul governo, e in particolare sul ruolo del senatore azzurro Ronzulli. “bisogna attendere, non mi risultano tensioni. Non si parte da veti e persone, per fare un buon governo si parte da qualità e competenze”, ha sottolineato Lollobrigida.