10 Ottobre 2022 20:41

Governo, Giorgia Meloni: “non possiamo e non vogliamo perdere tempo”

“Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell’Italia, come caro bollette, approvvigionamento energetico e legge di bilancio. Non possiamo e non vogliamo perdere tempo”. E’ quanto afferma Giorgia Meloni su Twitter.

“È una sfida di cui sentiamo la responsabilità e intendiamo affrontarla con serietà e capacità”, conclude Meloni.