Governo Meloni, i NOMI dei possibili Ministri

17 Ottobre 2022 22:52

Governo Meloni: la lista dei Ministri non è ancora ufficiale ma la quadra sembra essere stata raggiunta

L’incontro di oggi tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni sembra essere stato utile sia per appianare le divergenze tra i due leader e sia per trovare una quadra per la lista dei ministri. Mentre l’accordo con la Lega e con Matteo Salvini era stato già trovato in precedenza, Meloni aveva avuto notevoli difficoltà per raggiungere un equilibrio con Forza Italia per via del “caso Ronzulli” o per la casella di ministro della Giustizia.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra certo che ci saranno due vicepremier e che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarà Giovanbattista Fazzolari, fedelissimo della futura premier Meloni. Da rimarcare che, la lista dell’esecutivo, dovrà avere l’ok definitivo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ecco la lista dei Ministri:

Vicepremier e Infrastrutture – Matteo Salvini

Vicepremier e Esteri – Antonio Tajani

Economia – Giancarlo Giorgetti

Sviluppo Economico – Guido Crosetto

Transazione Ecologica – Gilberto Picchetto Frattin

Difesa – Adolfo Urso

Interni – Matteo Piantedosi

Giustizia – Carlo Nordio

Lavoro – Marina Elvira Calderone

Salute – Francesco Rocca

Istruzione – Giuseppe Valditara

Università e Ricerca – Anna Maria Bernini

Cultura – Giordano Bruno Guerri

Pubblica Amministrazione – Alessandro Cattaneo

Agricoltura – Gian Marco Centinaio

Riforme – Elisabetta Casellati

Affari Regionali – Roberto Calderoli

Affari Europei – Raffaele Fitto

Disabilità – Simona Baldassarre

Gioventù e Sport – Chiara Colosimo

Rapporti con il Parlamento – Maurizio Lupi

Sud – Nello Musumeci

Turismo – Daniela Santanchè