Governo, Meloni: “porre fine a bollette insostenibili”

9 Ottobre 2022 14:36

Meloni alla kermesse di Vox: “la vittoria ci ha portato una grande gioia ma anche una grande responsabilità”

Giorgia Meloni ha partecipato a Viva 22, la kermesse di Vox in Spagna. “Ho deciso di non lasciare Roma, la vittoria ci ha portato gioia ma grande responsabilità. In alcuni giorni abbiamo la possibilità di formare un governo”, rimarca il leader di Fratelli d’Italia. “La crisi energetica sta provocando in Italia l’invio di bollette insostenibili per le famiglie e le imprese: una cosa che deve finire immediatamente”, evidenza Meloni.

Meloni alla kermesse in Spagna di Vox: “Non siamo mostri, viva l’ Europa dei patrioti”

“Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, Viva Italia, viva Spagna, viva l’Europa dei patrioti”. Lo afferma il leader di FdI Giorgia Meloni nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox. E poi sull’Ucraina: “lì la situazione è grave dopo l’aggressione russa e l’inaccettabile tentativo di Putin di annettere nuove regioni alla Russia”.

Meloni: “criticammo l’Unione Europea, la storia ci dà ragione”

“Dagli alimenti alle materie prima ci siamo riscoperti deboli: quando noi conservatori denunciammo gli errori di un’ Europa che si occupava di problemi secondari invece dei grandi temi strategici non lo facevamo perchè populisti o nemici dell’Europa ma perchè eravamo lucidi e la storia ci ha dato ragione”. Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox.