20 Ottobre 2022 16:42

Lupi: “Berlusconi, da fondatore del centrodestra, deve prendere atto che ora la leader è Giorgia Meloni”

“Domani, in occasione delle consultazioni al Quirinale, parlerà Giorgia Meloni, altrimenti non servirebbe andare al Quirinale come unica delegazione della coalizione”. E’ quanto afferma a Rainews 24 Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.

“Berlusconi, da fondatore del centrodestra, deve prendere atto che ora la leader è Giorgia Meloni”, conclude Lupi.