Governo, Lollobrigida: “no a inciuci, altrimenti meglio tornare al voto”

17 Ottobre 2022 13:15

Governo, Lollobrigida: “Giorgia ha sempre avuto rispetto per la storia politica di Berlusconi e pretende analogo rispetto”

Il clima teso tra Forza Italia e Fratelli d’Italia sta creando un polverone nel Centro/Destra con la Lega che cerca di fare da mediatore. In un’intervista a “La Repubblica”, Francesco Lollobrigida, tra i leader del partito di Meloni, afferma: “serve un percorso di chiarezza, che nelle prossime ore contiamo si possa riattivare. Diciamo no ad inciuci né governi anomali, altrimenti neppure ci proviamo. E torniamo dagli elettori, riproponendo a quel punto una coalizione diversa dall’attuale”. “Giorgia non conosce il rancore e qualsiasi arrabbiatura, se emersa – assicura Lollobrigida – sarà sopita dall’interesse generale. Da rimarcare che Meloni ha sempre avuto rispetto per la storia politica di Berlusconi – prosegue – pretende analogo rispetto non tanto per lei ma per i milioni di elettori che l’hanno votata”.

“Credo – evidenza- che la generosità del Cavaliere prevarrà rispetto a chi sta provando a far diventare Forza Italia un partito diverso rispetto a quello che è sempre stato, mettendo davanti i personalismi. È inaccettabile di far mancare i numeri per fare quello che vuoi tu. Non è un metodo che porta a una conciliazione”, rimarca Lollobrigida. “Nella fase della fiducia – spiega Lollobrigida – altre forze potrebbero essere interessate a dare un contributo positivo. I moderati possono essere un punto di riferimento per altre risorse, dentro e fuori la coalizione, che si sono già manifestate nel voto su La Russa”, conclude.